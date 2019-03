Convoquen el premi Pime de 2019 per reconèixer la seva tasca com a "empreses generadores de riquesa"

Publicado 22/3/2019 11:11:10 CET

La Cambra de comerç de Mallorca i el Banc Santander han convocat la tercera edició del premi Pime de 2019 amb l'objectiu de "reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses com a generadores de riquesa i creadores d'ocupació en l'acompliment de la seva tasca quotidiana".

En un comunicat emès per la Cambra de comerç, s'ha informat que, a més del premi a la Pime de l'any, el jurat podrà concedir quatre accésits a les categories d'Internacionalització, Innovació i Digitalització, Formació i, com a novetat, s'inclou Ocupació i Empresa Responsable per premiar projectes empresarials "socialment responsables".

El premi, que compta amb la col·laboració del diari Última Hora, podrà concórrer al Premi Nacional Pime de l'Any 2019, que serà el primer trimestre de 2020.

De la mateixa manera, els guanyadors d'accésits provincials seran candidats en la seva categoria als Accésits Nacionals de les mateixes categories.

Les petites i mitjanes empreses de menys de 250 empleats, amb una facturació anual inferior als 50 milions d'euros en l'exercici 2018 i amb seu social a Balears podran presentar-se a la convocatòria abans del 17 de maig, i es poden consultar les bases publicades a la web de la Cambra de comerç de Mallorca.

El jurat estarà compost per un representant de la Cambra de comerç, que actuarà de president, un representant de la Delegació Territorial del Banc Santander, un representant institucional i un representant del diari Última Hora i valoraran mèrits com la creació d'ocupació, les accions de formació per als seus empleats, l'activitat internacional, les iniciatives d'innovació i digitalització i la inclusió de projectes socialment responsables en l'estratègia de l'empresa durant el 2018.