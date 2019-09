Cort destina 300.000 euros extraordinaris a la convocatòria de 2019 d'ajudes a l'habitatge per a famílies vulnerables

Publicado 3/9/2019 15:02:16 CET

Els beneficiaris són famílies en situació d'"emergència habitacional" ateses pels serveis socials

L'Ajuntament de Palma ha destinat 300.000 euros extraordinaris a la partida pressupostària destinada a les ajudes per fer front a les despeses d'habitatge de 2019 per a famílies vulnerables, que aquest any ronden els quatre milions d'euros.

En una roda de premsa en Cort, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha explicat que els beneficiaris són famílies en situació d'"emergència habitacional" i de vulnerabilitat que són ateses pels serveis de Benestar Social del consistori.

Per la seva banda, el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha agraït el pressupost destinat a la seva cartera --que prové d'Habitatge--, i ha explicat que aquest suposa un augment del 35 per cent respecte a l'any passat.

En els primers sis mesos de l'any, Cort ha beneficiat amb prop d'un milió d'euros a 2.783 famílies a la ciutat de Palma.

Truyol ha explicat que la mesura s'emmarca en una bateria de propostes per afrontar l'augment dels preus del lloguer, que ha crescut a la ciutat de Palma "gairebé un 40 per cent en els últims sis anys".

Els dos regidors han volgut recordar les seves propostes en aquesta matèria, que inclouen posar fre als preus del lloguer i la cooperació amb altres administracions perquè això sigui possible, ja que per dur a terme les seves mesures, han recordat, "són necessàries reformes en les lleis estatals".