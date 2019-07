Cort i Govern volen que Foment compri Són Busquets per construir VPO en lloguer Palma

Publicado 17/7/2019 14:14:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, José Hila, ha assegurat aquest dimecres que tant l'Ajuntament de Palma com el Govern defensen una "estratègia comuna" respecte a la caserna de Son Busquets consistent que el Ministeri de Foment compri al de Defensa els terrenys perquè l'Estat construeixi habitatges protegits públics de lloguer a Palma.

Així ho ha assegurat Hila en declaracions als mitjans després de reunir-se amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Consolat de Mar en les quals ha reiterat el rebuig a la subhasta de Son Busquets i l'aposta per la compra dels terrenys per part de l'Administració. A més, l'alcalde de Palma ha negat que Cort plantegi adquirir l'antic cartell ja que l'Ajuntament "no pot participar" en la subhasta al "no tenir diners" suficients.

En la mateixa línia, Hila ha destacat que a Son Busquets hi haurà Habitatge protegit (VPO) construïda "o per l'Administració o per promotors privats", en ser l'establert pels acords entre el Ministeri de Defensa i l'Ajuntament i el Pla Especial de Reforma Interior (PERI).

"Que hi hagi 830 VPOs a Palma és una gran notícia, i si aquestes habitatges fossin públiques seria una excel·lent notícia", ha expressat Hila, que ha considerat que "no seria una mala notícia" que les VPOs de Son Busquets fossin privades, encara que ha defensat que "el millor" seria que les construís l'Administració per destinar-les a lloguer.