Cort inverteix una "xifra rècord" de 6 milions d'euros en obres a la Platja de Palma durant aquesta legislatura

Publicado 27/2/2019 12:47:34 CET

Rodrigo A. Romero ha recordat que el 2020 tots els carrers del municipi estaran asfaltats

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha invertit durant aquesta legislatura 6 milions d'euros a Platja de Palma, la qual cosa el regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero, ha titllat de "xifra rècord" i ha afegit que el 2020 tots els carrers del municipi estaran asfaltats", en una roda de premsa sobre la presentació de les actuacions que s'han dut a terme en aquesta zona, juntament amb la coordinadora general de l'àrea, Virginia Abraham.

En un comunicat emès per Cort, s'ha detallat que els treballs de millora en Platja de Palma inclouen renovació de l'asfaltat, millora de voreres, canvi de l'enllumenat a LED i la construcció de dos nous aparcaments, entre uns altres.

Romero ha apuntat que ha estat possible "gràcies també al nou contracte de Vialitat, que inverteix fins a un 45 per cent més en obres que a la passada legislatura", i que, així mateix, "també inclou l'Arenal".

Dins d'aquest pressupost, les obres "més importants" són les que estan previstes per executar aquest any a la primera línia de la Platja i es tracta d'un projecte en el qual s'invertiran més de 2,5 milions d'euros per instal·lar 900 punts de llum de tipus LED i també s'estan duent a terme actuacions per millorar l'enllumenat públic als barris del Molinar, Ca Pastilla, Els Marevelles i l'Arenal, a més del projecte ja redactat de Cala Estància, que està previst que s'executi aquest 2019.