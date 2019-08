Cort invertirà 245.000 euros a subvencionar projectes per a majors i de sensibilització dels drets humans

Publicado 2/8/2019 14:50:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'àrea Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma ha anunciat aquest divendres l'aprovació de les bases per als projectes de Justícia Social pels quals invertirà 245.000 euros, dels quals 175.000 euros es destinaran a projectes per millorar la qualitat de vida de persones majors i 70.000 euros a iniciatives de sensibilització dels drets humans de diferents col·lectius.

En roda de premsa, la regidora Sonia Vivas ha explicat que els 175.000 de la primera subvenció, 87.500 es repartiran el 2019 i l'altra meitat, es repartirà l'any que ve.

En aquest apartat, Vivas ha explicat que es prestarà especial atenció als projectes destinats a "trencar la barrera digital de les persones majors", perquè tinguin un major accés a les noves tecnologies.

Respecte a la segona línia de subvenció, de 70.000 euros, es repartiran 25.000 euros aquest any, mentre que, la resta, 45.000 euros, es repartiran l'any 2020. Les subvencions per a iniciatives destinades a la sensibilització dels drets humans tindran una partida màxima de 6.000 euros per projecte.

La regidora ha afirmat que aquesta línia d'ajudes pretén subvencionar a projectes que vulguin visibilitzar i desestigmatitzar a col·lectius en risc d'exclusió social, amb especial atenció a "les dones migrades" que, segons Vivas, sofreixen "una doble discriminació".

MÉS PRESSUPOST PER 2020

D'altra banda, Sonia Vivas ha informat que el seu objectiu per als pressupostos de Cort el proper any 2020 és augmentar la partida de subvencions per a projectes de justícia social, per crear dues noves línies d'ajuda amb un pressupost propi, una per a iniciatives feministes i unes altres per a projectes en favor dels drets del col·lectiu LGTBI.

En aquest sentit, Vivas ha anunciat que demanarà més pressupost per a l'àrea Justícia Social, Feminisme i LGTBI del Consistori, no solament per crear dues noves línies de subvenció, sinó també, per pujar la partida de 70.000 euros de les ajudes per a projectes de drets humans i "equilibrar-la" amb l'import de 170.000 euros de subvencions a projectes per a persones majors.

Respecte a les dues noves línies de subvenció, la regidora ha detallat que no vol agafar diners d'altres partides, sinó que vol ampliar el pressupost per a la seva àrea. En aquest sentit, ha reivindicat la importància i la funció del seu departament enfront d'altres àrees. Finalment, ha declarat que l'àrea Justícia Social "no dóna subvencions sinó que salva vides".