Cort limita la construcció o ampliació de nous hotels i albergs juvenils al centre de Palma

Publicado 12/3/2019 14:03:51 CET

Els edificis catalogats amb més de 3 plantes i 300 metres quadrats podran reconvertir-se en hotels de 5 estrelles amb 20 habitacions

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha aprovat la modificació del Pla General per regular els establiments turístics i albergs juvenils a la ciutat que limita la construcció o ampliació de nous hotels al centre històric de Palma.

Així ha informat Cort a través d'un comunicat difós aquest dilluns en el qual han detallat que sí podrà haver-hi nous establiments turístics o albergs que se situïn en edificis amb qualsevol tipus de catalogació que no superin els tres habitatges i tinguin més de 300 metres quadrats.

Aquests edificis podran reconvertir-se en hotels de cinc estrelles i tenir, com a màxim, 20 habitacions. Des de la Gerència d'Urbanisme han destacat que la limitació s'aplica també en els mateixos termes a les ampliacions d'establiments turístics i albergs, que no seran acumulables.

MODIFICACIÓ PGOU

En aquest sentit, l'Ajuntament ha subratllat que, després de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) "no es permetrà que l'ús turístic substitueixi els habitatges existents" a més d'apuntar que la Platja de Palma queda al marge de la nova regulació en regir-se pel Pla de Reforma Integral (PRO).

Així, a la zona de Nou Llevant es disminueix el sòl destinat a establiments turístics limitant-lo al 30 per cent de les illes que tinguin ús de serveis, davant la situació prèvia a la modificació que permetia destinar el 100 per cent del sòl a ús turístic. A més, a Nou Llevant no es podrà perdre "ni un" dels habitatges previstos, per la qual cosa s'hauran de mantenir els 2.550 habitatges que permet el plantejament.

Respecte a la resta de la ciutat, la modificació del PGOU estableix que es podran situar nous establiments turístics i albergs en espais públics de més de 20 metres i no només a carrers, ja que també s'inclouen parcs i zones verdes en la definició "d'espai lliure públic".

A més, s'haurà de mantenir el sostre d'habitatges existents i "no es podrà perdre cap" i, respecte al transvasament d'ús residencial, la modificació del PGOU implica que s'haurà de produir en la mateixa parcel·la (no es podrà traslladar a un altre barri), així com limitar l'ús "exclusivament turístic" d'establiments hotelers i albergs juvenils.

MÉS DE 100 LLICÈNCIES PER A HOTELS PREVISTES Al CENTRE DE PALMA

D'altra banda, Cort ha explicat que les últimes xifres relatives al nombre d'establiments hotelers apunten al fet que al desembre de 2017 -últim mes amb dades actualitzades- hi havia 83 hotels al centre històric de Palma dels 101 previstos, segons la conselleria de Turisme.

Així, les 101 llicències per a establiments hotelers es tradueixen en un total de 4.342 places hoteleres, una xifra que duplica el nombre de places al centre de Palma respecte a juliol de 2017, quan els 38 establiments existents suposaven un total de 2.149 places.

Respecte a les xifres relatives a tota la ciutat, Cort ha assenyalat que hi ha unes 47.900 places hoteleres de les quals el 73 per cent es troben en Platja de Palma (concretament, 35.000 que no s'engloben en la modificació del PGOU). Així, en la resta de la ciutat existeixen 9.500 places i al centre, 3.400 places que representen el 7 per cent del total, segons el Consistori.

REPENSAR EL MODEL TURÍSTIC

Per la seva banda, el regidor de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma, José Hila, ha remarcat que la modificació del PGOU cerca "equilibrar l'oferta turística" davant el "increment de peticions de nous hotels" i ha assegurat que Cort "ja no aposta per l'increment del nombre de turistes sinó per la qualitat" i ha subratllat que la mesura "compta amb el suport del sector hoteler i la Federació de Veïns".

A més, Hila ha sostingut que els eixos d'acció han estat "la sostenibilitat de l'activitat turística" i la "protecció de l'accés a l'habitatge". "Hem estat pioners i hem treballat per posar límits", ha manifestat.

En la mateixa línia s'ha expressat la regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, qui ha emfatitzat que "no s'ha deixat de fer promoció turística en temporada baixa" a més de ressaltar que, en matèria turística, s'ha "gestionat" més que "promocionat".

Finalment, el Consistori ha incidit que la modificació s'elevarà al ple de març per donar el vistiplau definitiu a la mesura, que, tal com ha remarcat Cort, compta amb els informes pertinents del Ministeri de Defensa, la comissió insular d'Ordenació del Territori, l'adreça insular de Territori i Paisatge i la Comissió de Medi ambient, Emergències i Interior i Recursos Hídrics.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES PER ÚS TURÍSTIC

D'altra banda, Cort ha recordat que des de juliol de 2017 està en vigor una suspensió en la tramitació i aprovació de llicències urbanístiques per a ús turístic a les zones amb més pressió de Palma l'objectiu de la qual era "alleugerir" la pressió turística per garantir l'accés a l'habitatge i "cercar" l'equilibri urbà i la diversificació.

Concretament, la mesura afecta al centre històric, la zona de Santa Catalina, Nou Llevant i la primera corona de l'Eixample de Palma (barris de Foners, Pere Garau, Marquès de la Fontsanta, Arxiduc, Bons Aires, és Fortí i Camp d'en Serralta).