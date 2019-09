Publicado 3/9/2019 10:26:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha reobert les platges de Ca Pere Antoni i de Ciutat Jardí després que aquest dilluns les seves aigües sofrissin vessaments d'aigües mixtes (pluvials i residuals) de l'estació impulsora del Baluard.

Segons ha informat Cort a Europa Press, els resultats de les analítiques de les mostres d'aigua recollides mostren que no hi ha risc sanitari ni presència de contaminació, per la qual cosa ja es permet el bany.