Costa espera que les negociacions per formar el nou Govern comencin la setmana vinent

Publicado 31/5/2019 14:44:55 CET

La portaveu confirma que han "existit contactes" entre Armengol i Ensenyat però no especifica si hi ha hagut una reunió com a tal

PALMA DE MALLORCA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern en funcions, Pilar Costa, espera que les negociacions entre diferents partits per formar un nou Executiu comencin la setmana vinent, i ha confirmat que han "existit contactes" entre els candidats del PSIB i MÉS, Francina Armengol i Miquel Ensenyat, si bé no ha especificat si s'ha tractat d'una reunió o una conversa telefònica, ni els temes tractats.

A preguntes dels mitjans, Costa ha aclarit que Armengol i Ensenyat han conversat però que les negociacions entre els partits podrien començar "a partir de la setmana que ve", "més enllà de la cortesia" que fins ara, com a candidats, els líders "hagin pogut tenir entre ells".

Costa també ha puntualitzat que entre els membres de l'Executiu hi ha hagut felicitacions pels resultats de les eleccions però no s'ha parlat de futures negociacions "perquè no és la funció" del Consell de Govern, sinó que correspon a "diferents partits polítics".

La portaveu ha apuntat que tots els consellers són "bons companys" i que l'ambient ha estat "totalment cordial".