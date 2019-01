Costa reitera que les negociacions amb el REB estan "pràcticament acabades" tot i que no concreta quan hi haurà novetats

Publicado 11/1/2019 13:47:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern balear, Pilar Costa, ha reiterat aquest divendres que les negociacions amb el Règim Especial per a Balears estan "pràcticament acabades" encara que no ha concretat quan hi haurà novetats, assegurant que espera que pugui ser "ben ràpid".

Costa ha fet aquestes declaracions demanada per l'estat del REB en roda de premsa i ha confessat que després de festes "encara no han tornat a reprendre les converses".

La presidenta de l'Executiu balear, Francina Armengol, va anunciar el compromís del president del Govern, Pedro Sánchez, que el nou REB entraria en vigor l'any 2019 després d'una reunió que van mantenir al novembre.