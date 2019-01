Cs critica al Govern per "incomplir reiteradament" la llei d'igualtat en el cas de la interina embarassada

Publicado 22/1/2019 11:11:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Gen. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs Balears, Olga Ballester, ha criticat aquest dimarts que "el Govern incompleixi la Llei d'igualtat de manera reiterada" en referència al cas d'una docent embarassada que va renunciar a una plaça a Menorca perquè no va poder prendre possessió de la seva plaça, ja que es troba de baixa laboral per un embaràs de risc i, per tant, no pot viatjar, encara que finalment la conselleria d'Educació sí permetrà a la professora prendre plaça a distància.

En un comunicat, des de la formació han afirmat que "existeixen més casos com aquest" i han calificat de "lamentable" el fet que el Govern "discrimini dones per estar embarassades". A més, Ballester ha manifestat que l'Executiu presidit per Francina Armengol "presumeix de fer una política d'igualtat quan en realitat no compleix gens d'això" i ha censurat "la hipocresia del discurs de l'esquerra".

"Si no hagués estat per aquestes denúncies publicades en els mitjans de comunicació, aquestes dones haurien perdut tots els seus drets com a treballadores", ha resolt Ballester.