Cs recorda al Govern que no és competent per accelerar el cobrament de l'atur dels empleats de Thomas Cook

Publicado 27/9/2019 17:06:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos (Cs), Marc Pérez-Ribas, ha mostrat aquest divendres la seva "indignació" pel compromís del Govern d'accelerar el cobrament de l'atur dels afectats a les Illes per la fallida de Thomas Cook doncs no té competències.

Segons ha assegurat, el Govern "no és competent en aquesta matèria, per la qual cosa aquest és un nou intent per part del Pacte de prometre a la ciutadania una cosa que no poden complir i una altra mostra de la seva incapacitat per trobar veritables solucions als problemes".

Pérez-Ribas ha explicat que "el SOIB només és competent per declarar les persones que així ho hagin sol·licitat com a demandants d'ocupació, però la gestió individual dels sol·licitants i els tràmits per a la concessió de la prestació o subsidi per atur corresponen únicament al SEPE, que és d'àmbit estatal".

"Balears no té competències per accelerar el cobrament de prestacions o subsidis, que és el que més preocupa als centenars de treballadors que s'estan veient directament afectats per la fallida de Thomas Cook", ha manifestat. Així, ha considerat que el Govern no podrà complir aquesta promesa.