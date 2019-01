Cs veu "intolerable" i "infame" que el lema de la mobilització feminista d'aquest dimarts els titlli de "masclistes"

Publicado 15/1/2019 12:53:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha considerat "intolerable" i "absolutament infame" que la mobilització feminista convocada per les 19.00 hores d'aquest dimarts a la plaça de Cort tingui com lema 'No al pacte masclista de Vox, PP i Cs'.

"Tenen tot el dret a convocar una manifestació però hi ha un element de responsabilitat perquè em sembla intolerable la mentida i la falsedat d'un pacte masclista", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació

Així mateix, ha assegurat que aquest lema "no respon en absolut a la realitat" i s'ha mostrat preocupat perquè el PSOE, "un partit amb responsabilitat de Govern", dóna "suport a aquesta concentració" que "respon una mentida".

Finalment, ha assenyalat que l'obligació de Cs és "prevenir aquestes conductes i denunciar que existeixi un partit com el PSOE" que, al seu judici, "ha perdut completament el rumb".

"RECULADA DE DRETS"

Feministes en Acció ja va demanar el divendres, amb motiu del pacte de govern aconseguit a Andalusia, que "no es pactin" propostes polítiques que "suposin una reculada de drets" de les dones.

Aquest col·lectiu va mostrar "tot el seu suport" a les "companyes andaluses" i va apel·lar a la "responsabilitat dels partits polítics que es diuen democràtics". A més, va titllar d'"intolerable" que "l'extrema dreta intenti imposar un discurs regressiu respecte a les polítiques d'igualtat".

D'aquesta manera, no van descartar mobilitzar-se pròximament i van mostrar "inquietud" davant les "possibles estratègies" dels partits polítics "que s'inclinen a seguir el solc de l'extrema dreta" de cara a les eleccions vinents de maig.