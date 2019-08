Declarin d'utilitat pública la lluita contra la plaga de 'Xilella fastidiosa' a Balears

Publicado 2/8/2019 14:43:37 CET

El Consell de Govern ha aprovat el decret que declara d'utilitat pública la lluita contra la plaga de 'Xilella fastidiosa' (Wells et al.) a la Comunitat i pel qual s'estableixen mesures fitosanitàries obligatòries per combatre-la i prevenir-la.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, el decret unifica les diferents resolucions de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca publicades per fer front al bacteri des de l'inici del primer positiu, l'octubre de 2016, així com adaptar la normativa de Balears al nou marc legal comunitari.

Aquest està regulat per la Decisió d'execució (UE) 2015/789, sobre mesures per evitar la introducció i la propagació dins de la Unió Europea de 'Xilella fastidiosa' i els seves posteriors modificacions, alhora que, d'acord amb el que disposa la Llei de Sanitat Vegetal.

Costa ha especificat que hi ha més de 900 plantes afectades per 'Xilella fastidiosa', amb un total de 21 espècies diferents, com, per exemple, la vinya, l'olivera, l'ullastre i la figuera.

Pel que fa al perfil genètic del bacteri a l'illa de Mallorca, s'ha detectat 'Xylella fastidiosa' subsp. multiplex ST 81, 'Xylella fastidiosa' subsp. multiplex ST 7 i 'Xylella fastidiosa' subsp. fastidiosa ST 1; a la illa de Menorca, 'Xylella fastidiosa' subsp. multiplex ST 81, i a la illa d'Eivissa, Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 80. De moment, no s'ha detectat cap positiu a Formentera.

Atès que els nivells de població i difusió de la plaga mostren un ritme creixent, s'estableixen noves mesures que de manera homogènia evitin que el bacteri és propagui per tot l'àmbit de Balears.

En aquest sentit, es preveu la redacció d'un nou Pla d'Acció Interinsular com a instrument únic a la Comunitat per definir les estratègies de prevenció, lluita i control de la 'Xilella'.

Es regularan les inspeccions oficials per detectar la presència de la 'Xilella' en els vegetals, també és controlarà la plantació de certes plantes com l'ametller, vinya, olivera i vegetals ornamentals i es prohibiran determinades varietats molt sensibles al bacteri.

També és prohibirà traslladar fora de Balears els vegetals especificats. Fins ara, ja estava prohibit traslladar des del territori d'Eivissa cap a la resta dels Balears aquests vegetals. A Eivissa és on s'ha detectat la subespècie pauca, que demostra una patogenicitat molt elevada en l'olivera i l'ullastre.

Com a novetat, el decret prohibeix també traslladar plantes hoste per a plantació, detectades a Balears, sensibles a les subespècies multiplex i fastidiosa, des de les illes de Mallorca i de Menorca cap a Eivissa.

Aquestes prohibicions responen la necessitat d'evitar la propagació del bacteri cap a la resta de l'Estat i evitar noves introduccions de perfils genètics diferents de les existents a les illes.

Cal recordar que l'octubre de 2016, el Laboratori Oficial de Sanitat Vegetal de les Illes Balears (Losvib) va detectar els primers positius de 'Xylella fastidiosa' a Mallorca en unir mostres de cirerer (Prunus avium).

Amb el nom científic Xylella fastidiosa (Wells et al.) es designa un bacteri fitopatogen de quarentena descrita per primera vegada als Estats Units en 1987 com a agent causant de la malaltia de Pierce, malaltia de la vinya que és coneixia donis del segle XIX.