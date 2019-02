Detenen dos homes per fracturar caixetins amb diners d'un saló d'apostes

Publicado 22/2/2019 16:22:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Febr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut dos presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni per fracturar uns caixetins, on es guardava diners, d'un saló d'apostes.

Segons ha informat el cos en un comunicat, la detenció ha tingut lloc després de la recepció d'unes denúncies interposades per un establiment d'apostes, en les quals posava en coneixement que en diferents salons de jocs de Palma s'havia dut a terme un delicte contra el patrimoni després de la fractura per part de persones desconegudes dels caixetins on es guardava els diners en efectiu de màquines d'apostes esportives.

Després de la denúncia interposada, els agents de Policia van començar una investigació i en un termini de 48 hores es va procedir a la detenció dels dos autors del robatori. D'igual forma, i ja disposant de saldo, realitzaven apostes que en moltes ocasions resultaven premiades, arribant a acumular d'aquesta manera la quantitat de 32.204.91 euros.

Per a això, el primer dels detinguts jugava en les màquines d'apostes i de manera dissimulada procedia a la fractura del caixetí que contenia l'efectiu de la màquina en qüestió. A continuació, recollia els diners del caixetí i ho ingressava de nou en la màquina per generar saldo al seu favor, repetint la mateixa operació quantes vegades considerés oportú.

Una vegada generat el saldo que ell estimava pertinent, utilitzava part d'est per cursar apostes esportives i la resta ho utilitzava per generar 'vals de diners de caixa', els quals posteriorment cobrava en les màquines pagadores existents en els diferents locals, en benefici propi.

Un dels 'vals de diners de caixa' expedits en una de les màquines fracturades per import de 2.195,04 euros, va ser cobrat en màquines habilitades per a això en els diferents salons, pel segon dels detinguts.

En total, al primer dels detinguts se li atribueix un import total defraudat de 65.054.91 euros, si bé únicament va poder cobrar la quantitat 49.474,91 euros, quedant en grau de temptativa el cobrament de 15.580 euros que no va poder fer efectiu en haver-se bloquejat el cobrament de varis dels vals de caixa fraudulents en les màquines pagadores. Sense perjudici de tot l'anteriorment ressenyat, es continuen les gestions per tractar de recuperar el total dels diners defraudats.