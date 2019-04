Detenen dues persones per robar dintre de cotxes a Palma

Publicado 10/4/2019 14:59:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut dos joves de 23 i 26 anys d'edat durant la matinada del dissabte als voltants de la porta de Sant Antoni com a presumptes responsables d'almenys deu substraccions en interior de vehicles.

Segons ha informat el cos en un comunicat, entre tots dos, sumen fins a 20 detencions no només per robatoris a vehicles, sinó també per robatoris a domicilis, amb violència i altres il·lícits.

La detenció es va produir en el marc d'un dispositiu policial l'objectiu del qual era posar fi a una sèrie de substraccions a turismes estacionats en la via pública al centre de Palma que es produïen des de finals del passat mes de març.

Els policies integrants del dispositiu van localitzar els detinguts portant diversos efectes, pel que sembla procedents de tres substraccions comeses moments abans de la seva detenció en els voltants del lloc on van ser localitzats.

Alguns dels efectes ja han estat lliurats a les víctimes, que van des d'eines fins a una col·lecció de monedes antigues. La investigació continua oberta per determinar el seu origen, no descartant-se la imputació de nous delictes.