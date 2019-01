Diferents associacions convoquen aquest dimarts una manifestació contra la Llei d'Infància i Adolescència de Balears

Publicado 28/1/2019 18:08:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diverses associacions han convocat per a aquest dimarts una manifestació a les 11.00 hores a les portes del Parlament per la seva "total disconformitat" amb el Projecte de Llei d'Atenció i Drets de la Infància i Adolescència que la càmera balear aprovarà previsiblement aquest dimarts.

En un comunicat, les entitats han apuntat que el Projecte de Llei "no presenta suficients garanties per defensar" els drets d'adolescents i nens. En aquest sentit, han destacat que "la majoria de les esmenes presentades han estat rebutjades" i han criticat que la Llei "atorgui més poder si cap a les Administracions Públiques, els tècnics de les quals no estan obligats a tenir formació ni obligatorietat de reciclat universitari".

A més, han criticat que "se segueix separant als menors de les seves famílies" i han afirmat que "els menors tutelats són considerats com a béns econòmics i els bebès són retirats de les seves mares per pensaments premonitoris", motius pels quals les entitats "mantenen ferma la convocatòria" de protesta.

Les entitats convocants són Infàncies Robades, Infància i Dret, ARDIP del Menor Gitano Inca i la seva comarca, Cap Endevant, Plataforma Garantitzem els Pensions, Paldiba, Convocatòria Cívica Balears i Acció Solidària.