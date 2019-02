Durán anuncia que el PP demanarà la dimissió de Noguera en el ple de Cort per "atrinxerar-se en el seu despatx"

Publicado 19/2/2019 14:24:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma, Margalida Durán, ha anunciat que els 'populars' portaran al Ple de Cort la dimissió de l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, "per atrinxerar-se en el seu despatx" en relació a la querella interposada per Fevitur per la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars de Palma.

Així s'ha expressat Durán en una roda de premsa en la qual ha criticat la "doble vara de mesurar" dels partits del Pacte dins Cort, en referència a PSOE, MÉS i Podem, en ser "incapaços d'aplicar-se el seu propi llistó moral".

En aquest sentit, Durán ha recordat que els 'Acords pel Canvi' preveuen la posada a la disposició del càrrec a l'avaluació d'una comissió de seguiment i ha afirmat que la seva creació "no els consta" a la vegada que ha subratllat que el codi ètic del Pacte "és un exemple de la gestió de bones paraules i fets contraris".

"És la primera vegada que la ciutat té al seu màxim representant imputat, el PP és coherent i respecta la presumpció d'innocència, per la qual cosa si segueix o no com a regidor ho ha de decidir el seu partit, però el que és inqüestionable és que no pot continuar com a màxim representant de la ciutat", ha etzibat Durán.

A més, la 'popular' ha assenyalat que Noguera està imputat per un delicte de prevaricació per "la presumpta fabricació d'un informe per vestir una decisió política, una cosa molt llunyana de la persecució política a la qual al·ludeix Noguera" i ha censurat que l'esquerra "únicament respecta les decisions judicials quan afecten a altres partits".

En la mateixa línia, Durán ha censurat la política d'habitatge a Palma en considerar que "no s'ha fet absolutament res" i ha referit a l'"eliminació del programa Palma Habitada, la renúncia a construir pisos socials a l'antiga presó i als inexistents avanços en la construcció de 830 habitatges a Son Busquets".

"IMPOSICIÓ DEL CATALÀ"

D'altra banda, Durán ha criticat la licitació del servei de dinamització lingüística per a promoció del català en barriades com les de Pere Garau, Camp Redó, Son Roca o Son Cladera per 81.000 euros.

"Estem davant l'enèsim contracte ideològic de la legislatura, és evident que Pere Garau, Camp Redó o Son Roca tenen altres prioritats que no són les de la imposició del català".

Finalment, Durán ha anunciat que el PP presentarà una proposició en el proper ple en la qual instarà Cort a "paralitzar el procés de licitació per atemptar contra els principis de lliure elecció de la llengua i equitat".