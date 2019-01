Educació regula les pràctiques externes de l'alumnat dels ensenyaments artístics superiors

Publicado 24/1/2019 17:16:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha presentat aquest dijous en la Taula Sectorial d'Educació l'Ordre per la qual es regularan les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat dels ensenyaments artístics superiors.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, la Taula ha estat presidida per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, Juan José Montaño.

Aquesta iniciativa afectarà a l'Escola Superior de Disseny (Easdib), a l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Esadib) i el Conservatori Superior de Balears.

El Reial decret estatal, que estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors preveu, com una part més de la formació integral que han de rebre els estudiants d'aquests ensenyaments, la possibilitat d'incloure pràctiques externes en els plans d'estudis, fins a un màxim de seixanta crèdits ECTS, i estableix que aquestes pràctiques s'han d'oferir, preferentment, en la segona meitat dels plans d'estudis respectius.

A més, la legislació vigent preveu que els plans d'estudis han de tenir un mínim de sis crèdits ECTS corresponents a pràctiques externes.

"NO HI HA UNA NORMATIVA ESPECÍFICA"

Actualment no hi ha una normativa específica, estatal o autonòmica, relativa a la implementació de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors en les Illes Balears, com si existeix a altres modalitats formatives. Per això s'ha decidit elaborar la normativa necessària per fer-les possible.

En el cas dels ensenyaments artístics superiors del grau de Disseny, el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de Disseny de les especialitats de Disseny Gràfic, Disseny d'Interiors, Disseny de moda i Disseny de Producte preveu que els alumnes duguin a terme pràctiques acadèmiques externes corresponents a dotze crèdits ECTS.

En el cas dels ensenyaments artístics superiors de Música i d'Art Dramàtic, la normativa actual no estableix un nombre mínim de crèdits ECTS per a les pràctiques externes.

No obstant això, el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i es regula l'avaluació, preveu que els alumnes de l'especialitat de Pedagogia cursin sis crèdits ECTS de pràctiques externes obligatòries.

Pel que fa als ensenyaments superiors d'Art Dramàtic, el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Interpretació i que regula l'avaluació, no preveu, en el pla d'estudis, la realització de pràctiques externes obligatòries.

OPOSICIONS

D'altra banda, en la Taula s'ha presentat l'esborrany d'oposicions d'Inspecció Educativa 2019 i l'informe de les oposicions de 2018. Cal recordar que en la convocatòria d'oposicions de 2019 es proposen un total de 1.080 places, que sumades a les anteriors convocatòries de la legislatura suposa que en acabar les de 2019 s'hauran tret per a oposicions un total de 2.337 places.

Encara que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària (460 places, el 42,59%) i mestres d'Infantil i Primària (430 places, el 39,81%), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d'oposicions és l'àmplia oferta de places de suport educatiu, un total de 130, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica (53) i Audició i llenguatge (31) en Primària i Orientació en Secundària (49).

A més, també surten a oposició 10 places d'Inspecció Educativa a les Illes. Cal recordar que en el 2018 es van oferir places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions del 2017, en què es van prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, les quals corresponen a especialitats musicals, d'arts plàstiques, d'alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics de formació professional, com a Cuina o Manteniment de Vehicles, entre altres.

Les convocatòries d'oposicions pel 2018, 2019 i 2020 s'han plantejat de manera que cada opositor tingui dues oportunitats de presentar-se. En total, a Mallorca s'oferiran el 67,96% de les places, el 8,15% a Menorca i el 20,83% a Eivissa i el 3,06% a Formentera.