Els balears veuen 210 minuts de televisió al dia al desembre i se situen com els que menys consumeixen de l'Estat

Publicado 2/1/2019 14:19:58 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 2 Gen. (EUROPA PRESS) -

El consum televisiu dels Balears s'ha situat al mes de desembre en una mitjana de 210 minuts al dia per persona, una xifra que els posiciona com els que menys consumeixen de l'Estat, seguits dels ciutadans de Canàries i Catalunya amb 217 minuts i Múrcia, amb 218.

Segons l'anàlisi mensual del comportament de l'audiència televisiva de Barlovento Comunicació basat en les dades de 'Kantar Media', a nivell estatal, el consum televisiu dels espanyols s'ha situat aquest mes en una mitjana de 238 minuts al dia per persona, que suposa el menor consum de televisió en aquest mes en els últims 12 anys.

Les gairebé 4 hores que de mitjana va veure la televisió cada espanyol al novembre representa un descens de 3,8 minuts respecte a novembre i de 18 minuts pel que fa a el mateix mes de l'any anterior.

Més concretament, dels 238 minuts diaris per persona, 231 corresponen al consum de televisió lineal (on està inclòs el concepte convidats), i altres 7 minuts serien de televisió en diferit. D'aquesta manera, els convidats (espectadors no residents a la llar) suposen el 5% del consum total durant el mes de novembre.

Pel que fa a les comunitats amb major registre de consum, es contempla Extremadura (290 minuts), Comunitat Valenciana (262 minuts) i Castella-la Manxa (255 minuts).

D'altra banda, l'informe sobre comportament de l'audiència televisiva indica que el 70,4% dels espanyols ha contactat diàriament amb el mitjà televisiu (31.432.000 persones veu la televisió de forma diària de mitjana).

Així mateix, assenyala que en l'acumulat mensual el 97,2% de la població de quatre i més anys d'edat ha vist almenys un minut la televisió en aquest últim mes. Dels 44,6 milions d'espectadors potencials com a univers de consum, 1.260.000 persones no han sintonitzat ni un sol minut amb la televisió a l'agost.

En relació amb el consum televisiu per sistemes de distribució en lineal, un 74,7% s'ha produït en Televisió Digital Terrestre (TDT), que baixa un punt en relació amb el mes passat; un 25,3% en el conjunt de la televisió de pagament (0,5 punts més en relació amb octubre); un 9,2% en la televisió per cable; un 13 %en la IPTV; un 2,4% en Satèl·lit Digital (-0,1 punts en relació al mes passat); un 0,8% en unes altres, que repeteix el resultat d'octubre.

Finalment, la investigació mostra que al novembre s'han registrat prop de 13 milions de missatges publicats a la xarxa social 'Twitter' sobre programes de televisió del total de cadenes monitorizar per 'Kantar Mitjana', sis milions menys que al novembre. Els programes de gènere Concurs agrupen el 38,3 per cent dels tuits, Entreteniment agrupen el 53,8% dels comentaris, seguit dels Concursos amb el 38% i la Informació amb el 14,8%.