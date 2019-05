Els 'barons' del PP no qüestionen el lideratge de Casado, que se sent recolzat: "El meu mandat és per a quatre anys"

Publicado 30/4/2019 18:19:56 CET

El líder del PP, que esmorza amb els seus presidents a 'Gènova', diu que al segon intent "governarà Espanya"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els 'barons' territorials del PP han coincidit aquest dimarts en què l'objectiu ha de ser ara centrar-se en les eleccions autonòmiques, municipals i europees del 26 de maig i no han qüestionat el lideratge de Pablo Casado. Per la seva banda, el president dels 'populars' ha assenyalat davant la premsa que estava "molt satisfet" pel suport que li havien brindat els seus companys de partit i que ell té un "mandat per a quatre anys".

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del Comitè Executiu Nacional del partit, en el qual ha anunciat el nou lema de les autonòmiques i municipals, 'Centrats en el teu futur'. La campanya autonòmica i local estarà coordinada per la sotssecretària de Política Social, Cuca Gamarra, mentre que l'eximistra Isabel García Tejerina s'encarregarà de la campanya europea.

Els líders autonòmics del PP, que han esmorzat aquest migdia amb Casado a 'Gènova' després del Comitè Executiu, no han posat en dubte el lideratge de Casado i, de fet, ningú ha sol·licitat la seva dimissió durant aquesta trobada, del que s'ha absentat el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que tenia sessió de control al Parlament gallec.

El basc Alfonso Alonso ha subratllat que el partit ha de preparar les municipals i autonòmiques de maig i que avui no es reunia per exigir responsabilitats a ningú. El president andalús, Juanma Moreno, ha subratllat que Casado ha de seguir al capdavant del PP i que va ser triat fa només nou mesos.

En aquesta línia s'han expressat també el president de Múrcia, Fernando López Miras, o el candidat a la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. Aquest últim ha advertit també que hi ha unes eleccions a la vista i que "no hi ha res que allunyi més a la gent que parlar de líders i partits".

CASADO CREU QUE A la SEGONA, GOVERNARÀ ESPANYA

Casado ha dit que està "molt satisfet" pel suport que li han donat "tots" els seus "companys" i ha recordat que és el "primer president del PP triat per primàries" en un "mandat per a quatre anys". Per això, ha dit que està "legitimat" per aquest congrés del partit per als propers anys i que ara segueixen "amb més força".

"Espero no haver d'arribar al tercer intent per governar Espanya, estic convençut, serà al segon", ha manifestat, en al·lusió al fet que José María Aznar i Mariano Rajoy van arribar a la Moncloa en les terceres eleccions generals en les quals es presentaven.

En la reunió, han pres la paraula diversos barons del PP com Fenando López Miras (Murcia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja), José Antonio Monago (Extremadura), Mercedes Fernández (Astúries), Alfonso Alonso (País Basc), Paco Núñez (Castella-La Manxa), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó) i Ana Beltrán (Navarra). També han intervingut Diego Gago, Rafael Hernando, Ana Pastor, José Manuel García Margallo y Sergio Ramos.