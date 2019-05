Els Bisbats de Balears ja compleixen amb la petició del Papa de tenir sistemes de denúncia en cas d'abús

Publicado 9/5/2019 18:52:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Els Bisbats de Mallorca, Menorca i Eivissa ja disposen de protocols d'ajuda i sistemes perquè qualsevol persona pugui denunciar casos d'abús, i amb això, ja compleixen amb la petició del Papa d'aquest dijous en la qual dóna un termini d'un any --fins a juny de 2020-- perquè totes les diòcesis del món es dotin d'un sistema que així ho permeti.

A la norma recollida en el Motu proprio 'Vos estis lux mundi', Francisco també inclou la responsabilitat de bisbes d'avisar amb "promptitud" de qualsevol sospita i demana s'informi dels encobridors. Tot això, entrarà en vigor el pròxim 1 de juny.

"L'important és l'acolliment de les persones, que quan algú necessiti ajuda perquè és víctima, la tingui amb totes les garanties, a Espanya i a Europa ens sembla evident però en altres llocs del món no és així i entendre-ho és la clau", han valorat des del Bisbat de Mallorca.

A MALLORCA "HI HA MOLTA FEINA FETA"

No obstant això, des del Bisbat han sostingut que a Mallorca "hi ha molta feina feta" en aquest àmbit i han apuntat que "ja existien aquestes estructures abans, hi ha un protocol". "Ve de les Directrius de la Santa Seu de 2007, que ara s'han ratificat i tenen nom", han sostingut.

En aquest sentit, han especificat que el procediment aplicat "depèn de cada cas", encara que el primer pas i "més important" és "sempre el d'escoltar i acollir" a les víctimes --per part d'un bisbe o d'un altre personal-- i, a partir d'aquí, derivar el cas al Tribunal Eclesiàstic.

"Qualsevol tipus de denúncia, comentari o rumor comença amb un esclariment dels fets i una recerca prèvia. Una vegada arribats a aquest punt, la informació s'envia a la Santa Seu que, resumint el protocol, determina el procés a dur a terme", han explicat.

Per part seva, fonts del de Menorca han apuntat que fa uns quatre mesos que han posat en funcionament un protocol d'ajuda davant aquests casos, si bé, de moment, "encara no ha registrat cap cas".

Així mateix, ha detallat que el protocol a l'illa també desenvolupa actuacions prèvies com, per exemple, "normes de prevenció" per a evitar que puguin succeir aquests casos.

Pel que respecta al Bisbat d'Eivissa, també han confirmat que tenen en marxa "el mateix protocol que Menorca" i que, per part seva, tampoc han rebut cap víctima des que va començar.

A NIVELL NACIONAL

A nivell nacional, el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha assegurat que la CEE ha rebut amb "alegria i responsabilitat" el Motu proprio del Papa 'Vos estis lux mundi'.

"Ens alegra constatar com aquesta normativa és convergent amb l'esborrany de decret que aquesta Conferència Episcopal té ja elaborat a partir dels treballs de la Comissió Episcopal que va ser constituïda a aquest efecte fa uns mesos", ha assenyalat en un àudio remès a Europa Press.

Argüello ha afegit que aquesta mateixa norma ampliarà bastants dels aspectes que es recullen en aquest decret, que és de caràcter procedimental, i "recollirà, com no pot ser d'una altra manera, la normativa que s'estableix en el Motu proprio".