Els senadors del PSOE per Balears adquireixen la seva condició plena després d'acatar la Constitució davant el Ple

Publicado 22/5/2019 17:37:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La senadora electa del socialista per Eivissa-Formentera, Patricia Abascal Jiménez, al costat dels electes per Mallorca, Cosme Bonet Bonet i Susanna Moll Kammerich, i a María del Carmen García Querol, que ho és per Menorca, han adquirit aquest dimarts la seva condició plena de senadors després de prometre acatar la Constitució davant el Ple de la Cambra alta.

Segons ha informat el partit en un comunicat, també ha adquirit la seva condició plena de senador Francesc Antich, que ocupa el seu escó en la Cambra alta en representació de la Comunitat Autònoma.

Amb anterioritat i sota la presidència d'una Mesa d'Edat, ha tingut lloc la constitució definitiva del Senat amb l'elecció, mitjançant votació nominal i secreta, dels membres de la Mesa que presidirà la Cambra alta durant la XIII Legislatura, que estarà presidit pel socialista Manuel Cruz.

Els nous parlamentaris han estat anomenats, pel President de la Càmera per, com és preceptiu, prendre'ls declaració d'acatament davant un exemplar de la Carta Magna i, una vegada complert aquest tràmit, han pres possessió dels seus escons en les bancades que en l'hemicicle ocupa el Grup Socialista.

A l'inici de la seva intervenció institucional per donar per inaugurat el nou curs parlamentari, Manuel Cruz ha apel·lat al diàleg, al debat i a l'acord.

"Des de la paraula i el respecte al marc de la Constitució, totes les idees i projectes polítics són legítims. És el cor de la democràcia. Honrem-la", ha afegit.