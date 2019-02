Emaya renovarà a partir d'aquest dilluns prop de tres quilòmetres de xarxa d'aigua potable del barri Amanecer

Publicado 11/2/2019 10:51:50 CET

Emaya renovarà prop de tres quilòmetres de la xarxa d'aigua potable en la zona del barri Amanecer, en unes obres que començaran aquest dilluns, duraran aproximadament nou mesos i costaran al voltant de 421.420,15 euros.

Aquest projecte permetrà renovar els tubs de fibrociment instal·lats en 1973, quan es va dotar aquest barri de xarxa d'aigua corrent.

Des de Cort han explicat que en aquests moments "la conducció està obsoleta i molt deteriorada, la qual cosa ocasiona interrupcions freqüents en el subministrament degut a les avaries que es produeixen en la xarxa".

Els 2.421 metres de conduccions de fibrociment seran substituïdes per tubs de polietilè de 125 i 52 mil·límetres de diàmetre per a les escomeses domiciliàries.

També s'ampliarà el diàmetre d'un tram d'una de les conduccions principals de subministrament de la ciutat --situat al carrer San Francisco de Sales--, que serà substituït per una canonada de fosa dúctil de 400 mil·límetres de diàmetre.

Cort ha explicat que per a minimitzar les molèsties als veïns i els impactes mediambientals es portaran una sèrie d'actuacions entre les quals estan les comunicacions directes amb els veïns, reunions informatives amb el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, així com la utilització de maquinària adequada per a reduir l'emissió de pols.

Així mateix, l'horari de treball amb maquinària serà de 09.00 hores a 18.00 hores.