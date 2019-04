El nombre d'empleats a Balears augmenta en 27.400 i el d'aturats en 3.100

Actualizado 25/4/2019 11:56:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'empleats a Balears ha augmentat un 5,6 per cent ---27.400 més-- en el primer trimestre de l'any 2019, mentre que el d'aturats s'ha incrementat en un 2,99 per cent, amb 3.100 més, en comparació al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, la taxa d'atur se situa en el 17,06 per cent --en l'àmbit nacional és del 14,7 per cent-- i la d'activitat en el 60,03 per cent --en l'àmbit nacional és del 58,35 per cent.

En comparació al trimestre anterior, l'atur ha pujat en 38.100 persones, la qual cosa suposa un 55,8 per cent més, fins a situar-se el total d'aturats en 106.200 persones.

Entre gener i març d'aquest any s'han destruït a Balears 40.000 ocupacions, una caiguda del 7,19 per cent respecte al trimestre anterior, la qual cosa va situar el total d'ocupats en 516.100 persones.

D'aquesta manera, en la comparació entre trimestres, a Balears s'observa el descens més gran d'ocupació a nivell autonòmic i també el major increment d'aturats.

Per sexes, la taxa d'atur entre les dones de les Illes es va situar en un 19,82 per cent, diversos punts per sota de la mitjana nacional, situada en el 16,74 per cent. En aquest cas, la taxa d'ocupació va ser del 56,68 per cent, també superior a la taxa nacional (53,02 per cent).

La taxa d'atur masculí es va situar en el 14,74 per cent en el primer trimestre, una xifra superior a la mitjana nacional entre els homes (12,90 per cent). La seva taxa d'activitat va ser del 68,23 per cent, sent la nacional inferior (63,99 per cent).

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, l'atur va pujar en 49.900 persones en el primer trimestre de l'any, la qual cosa suposa un 1,5 per cent més que en el trimestre anterior, fins a situar-se el total d'aturats en 3.354.200 persones.

La taxa d'atur es va incrementar dues desenes en el primer trimestre, fins al 14,70 per cent, mentre que la taxa d'activitat va baixar dues desenes, fins al 58,35 per cent, després de reduir-se el nombre d'actius en 43.500 persones entre gener i març (-0,2 per cent).

La pujada de l'atur registrada en el primer trimestre és la més elevada per a aquest període des de l'any 2013, quan l'atur va pujar en més de 257.200 persones. En els primers trimestres de 2016, 2017 i 2018 es van registrar increments de l'atur d'11.900, 17.200 i 29.400 persones, respectivament, mentre que el 2014 i 2015 va haver-hi descensos de 2.300 i 13.100 aturats.

El Ministeri d'Economia i Empresa ha destacat en un comunicat que les dades de l'EPA del primer trimestre reflecteixen l'estacionalitat del mercat laboral espanyol i l'efecte calendari, ja que la Setmana Santa s'ha celebrat aquest any a l'abril i l'any passat va tenir lloc al març. Així, Economia ha subratllat que, en termes desestacionalitzar, l'atur va baixar un 2,9 per cent en el primer trimestre.

Entre gener i març d'aquest any es van destruir 93.400 ocupacions, un 0,5 per cent respecte al trimestre anterior, la qual cosa va situar el total d'ocupats en 19.471.100 persones. Aquesta retallada de llocs de treball és inferior a l'experimentat en el primer trimestre de 2018, quan van desaparèixer més de 124.000 ocupacions, però supera els registres de 2016 i 2017.

En termes desestacionalizar, l'ocupació va augmentar un 0,7 per cent entre gener i març respecte al trimestre anterior.

En l'últim any l'atur s'ha reduït en 441.900 persones (-11,6 per cent) i s'han creat 596.900 ocupacions (+3,1 per cent), "la xifra més elevada en 12 anys", segons el Departament que dirigeix Nadia Calviño.

ES DESTRUEIX NOMÉS OCUPACIÓ PRIVADA

La destrucció d'ocupació registrada en els tres primers mesos de l'any es va concentrar en el sector privat, que va perdre 96.100 ocupacions (-0,6 per cent), ja que el sector públic va generar 2.600 llocs de treball, un 0,08 per cent més respecte al trimestre anterior. En l'últim any s'han creat 489.100 ocupacions en el sector privat (+3,1 per cent) i 107.900 en el públic (+3,4 per cent).

En el primer trimestre es van destruir 116.400 llocs de treball ocupats per espanyols (-0,6 per cent) i es van crear 23.000 ocupacions que van ser ocupats per estrangers (+1 per cent).

Per la seva banda, el nombre d'actius es va reduir en 43.500 persones fins a març, un 0,2 per cent respecte al trimestre anterior, amb el que la població activa a Espanya va quedar constituïda per 22.825.400 persones, de les quals 19,47 milions estaven ocupades i 3,35 milions en atur.

En l'últim any, el volum d'actius ha augmentat en 155.100 persones (+0,7 per cent), situant-se la taxa d'activitat en el 58,35 per cent, dues desenes menys que en l'últim trimestre de 2018.

L'ATUR MASCULÍ BAIXA I PUJA EL FEMENÍ

La pujada de l'atur en el primer trimestre es va concentrar en les dones. En concret, l'atur femení es va incrementar en 53.600 dones (+3,1 per cent), enfront d'un descens de l'atur masculí de 3.700 homes (-0,2 per cent). Amb aquestes dades, la taxa d'atur femenina va augmentar gairebé mig punt, fins al 16,74 per cent, mentre que la masculina es va mantenir en el 12,9 per cent.

Desagregant les dades per nacionalitats, l'atur dels espanyols va augmentar en el primer trimestre en 40.700 persones (+1,5 per cent), mentre que els estrangers en situació d'atur van pujar en 9.200 (+1,5 per cent). La taxa d'atur dels espanyols es va situar així en el 13,79 per cent, dues desenes més que en el trimestre anterior, mentre que la dels estrangers va augmentar gairebé una desena, fins al 20,8 per cent.

Al contrari de l'ocorregut amb l'atur, la destrucció d'ocupació registrada en el primer trimestre va ser menor entre les dones. Així, mentre que els homes van perdre 54.000 llocs de treball entre gener i març (-0,5 per cent), l'ocupació femenina es va reduir en 39.400 dones (-0,4 per cent).

Per la seva banda, la caiguda de l'activitat només es va deixar sentir entre els homes. En finalitzar març, hi havia 57.600 homes menys que en el trimestre anterior en disposició de treballar (-0,5 per cent), amb el que la taxa d'activitat masculina es va situar en el 63,99 per cent, quatre desenes menys que en el trimestre anterior. Entre les dones, l'activitat va augmentar en 14.200 persones en els tres primers mesos, un 0,1 per cent, fins a situar-se la seva taxa en el 53 per cent, lleugerament per sota de la del trimestre anterior.