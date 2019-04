Negueruela valora positivament les dades de l'EPA a Balears i diu que l'economia "segueix creixent"

Publicado 25/4/2019 16:34:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha valorat positivament les dades de l'EPA fets públics per l'Institut Nacional d'Estadística aquest dijous, i ha dit que aquests demostren que l'economia balear "segueix creixent".

Segons el conseller, les dades del primer trimestre de l'any passat "no van ser especialment bons", ja que "semblava que es tancava un cicle". No obstant això, la creació d'ocupació en el primer trimestre d'aquest any, que ha superat els 500.000 llocs, ha estat "molt important".

Negueruela ha expressat que la Comunitat ha crescut a un ritme de més del 5,6 per cent respecte a l'any passat pel que l'arxipèlag es posiciona com una comunitat amb una economia "dinàmica, que segueix creixent amb un ritme molt intens".

El conseller ha expressat també que cal tenir en compte "la tardança de la Setmana Santa", per la qual cosa en l'EPA no s'han inclòs els contractes generats per l'augment del turisme, la qual cosa fa que les dades siguin "més positius encara".

Finalment, Negueruela ha posat en relleu que Balears, amb la creació de 60.200 nous llocs es posiciona com el cinquè major creixement d'Espanya, encara que existeixen punts, ha dit, que cal "millorar", com "combatre l'estacionalidad i millorar els contractes temporals".