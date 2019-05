Escarrer assegura que l'impost turístic és una "aberració" que no "es destina ni al turisme ni al medi ambient"

Publicado 24/5/2019 18:00:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha assenyalat aquest divendres que "l'ecotaxa" --l'Impost de Turisme Sostenible (ITS)-- és una "aberració", una "ecofarsa" que "no es destina ni al turisme ni al medi ambient".

A dos dies de les eleccions, Escarrer ha demanat un "marc legal, regulatori i fiscal" que no vagi "a cop de legislatura". "Només demano que no se'm canviï el marc constantment perquè crea incertesa al client, a l'hotel i a l'intermediari perquè no saben què es pot comprar ni què es pot vendre", ha assenyalat.

La consellera delegada de Grup Piñero, Encarna Piñero, que també ha participat en el fòrum els desafiaments de la indústria turística organitzat per Grup Preferent, ha remarcat que "és indispensable" que els partits polítics arribin a pactes "per sobre del color polític" per aconseguir acords "en dos o tres assumptes d'estat i que es contribueixi a dissipar la crispació".

Per la seva banda, el vicepresident de Binter, Rodolfo Núñez, ha parlat sobre "la turismofòbia i les reticències que desperten els empresaris turístics" en algunes comunitats i ha remarcat que "és necessari treballar a canviar l'opinió de la societat" perquè "si no, no es pot esperar gens del món polític".

Sobre això, Escarrer ha dit que "en moltes comunitats" no se senten "respectats". "Vaig a veure a alcaldes i em veuen com l'enemic quan el que vas a fer és a invertir i a crear llocs de treball", ha lamentat.

Així, ha dit que "Meliá ha invertit 700 milions d'euros en sis anys a Balears" i que, no obstant això, en altres destinacions com el sud-est asiàtic "són molt ben acollits" i no els veuen "com l'enemic".

Escarrer també ha lamentat la turismofòbia i les pintades que encara es veuen en alguns carrers amb lemes com 'tourist go home'. "Si al turista no li fem sentir volgut ho pagarem", ha dit.