Un estudi de la UIB revela que l'estructura productiva influeix en l'abandó escolar

Un estudi elaborat per dos investigadors del departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB), centrat en l'anàlisi de l'abandó escolar des d'una perspectiva macroeconòmica, conclou que les administracions han de tenir en compte l'estructura productiva de l'economia de cada autonomia per a dissenyar polítiques de combat a l'abandó escolar, segons ha informat la UIB en una nota.

Els doctors Francesc Oliver, del grup de Recerca en Economia Pública de la UIB, i Joan Rosselló, de Grup de Recerca en Economia Internacional, han constatat en el seu estudi que les economies especialitzades en sectors que exigeixen treballadors poc qualificats són també les que tenen unes taxes d'abandó escolar més elevades.

El cas de Balears, segons els investigadors, contradiu la idea que el nivell de riquesa s'associa al nivell educatiu de la població ja que les Illes són una de les autonomies més riques de l'Estat però, alhora, són la regió amb la taxa d'abandó escolar prematur més elevada. Els investigadors atribueixen aquesta especificitat al turisme, un sector que demanda treballadors "escassament qualificats" en l'economia balear.

En el treball, publicat en la revista 'Estudis sobre Educació, els investigadors han analitzat diferents variables associades a l'estructura productiva de les disset autonomies en el període 2000-2013, com les taxes d'atur juvenil, percentatge de treballadors qualificats per sectors productius, nivell educatiu de treballadors, PIB per càpita i taxes d'abandó escolar.

Així, l'estudi assenyala que independentment dels nivells de riquesa de cada comunitat, les regions especialitzades en sectors com l'agricultura, la construcció o els serveis, que requereixen treballadors no qualificats, "expulsen" als estudiants del nivell educatiu i eleva les taxes d'abandó escolar.

En canvi, les regions especialitzades en sectors qualificats o molt qualificats, els joves tendeixen a romandre en el sistema educatiu ja que tenen poques oportunitats d'incorporar-se al mercat laboral si no aconsegueixen determinat nivell educatiu.