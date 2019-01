FAPA Mallorca denuncia la "falta de combustible" per a calefacció a les escoles i la "desprotecció" dels menors

Publicado 18/1/2019 10:28:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca (FAPA Mallorca) s'ha reunit amb la Defensora de la Ciutadania de Palma, Anna Moilanen, per exposar-li una sèrie de reivindicacions com la licitació del subministrament de combustible per a calefacció a les escoles i la falta de camins escolars segurs, que deriven en una "desprotecció dels menors".

Segons ha informat la FAPA en un comunicat, també han reivindicat aspectes relacionats amb la iniciativa Palma Ciutat Amiga de la Infància en relació a l'educació 0-3 anys i la situació de les escoles infantils municipals.

A més, han denunciat l'incompliment en el nomenament dels Policies Tutors davant el compromís públic de la regidora de Seguretat Ciutadana que tots els centres educatius públics tindrien un policia tutor per al curs 2018/2019.

Finalment, des de FAPA Mallorca han valorat "molt positivament" la reunió i han agraït "la serietat i el compromís" de la Defensora de la Ciutadania.