Fi d'un mite: els germans petits no són més arriscats, segons un estudi de la UIB

Un estudi liderat per un investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha conclòs que, enfront del mite, "els germans petits no són més arriscats" que els majors ja que, tal com asseveren, "no existeix evidència" que "l'ordre en el naixement" influeixi en la propensió a assumir riscos en l'edat adulta.

Segons emmarquen des de la Universitat, una "idea molt estesa" sobre la personalitat assenyala que "l'ordre en el naixement és determinant a l'hora de modelar-la" però estudis recents "han posat en dubte aquest plantejament".

Des de la UIB, indiquen que encara que hi ha "un nou consens en la comunitat científica" sobre el fet que "l'ordre en el naixement no té efectes en la formació de la personalitat", encara no s'ha establert la influència que la posició que s'ocupa entre els germans podria tenir en la propensió a prendre riscos, "almenys fins ara".

Sobre això últim, un treball publicat en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' pel doctor Tomás Lejarraga, director del Laboratori de Ciència de la Decisió de la UIB i investigadors de l'Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà (Alemanya), l'Universitat d'Hannover (Alemanya) i l'Universitat de Basilea (Suïssa) conclou que "tampoc no hi ha relació entre l'ordre en el naixement i la preferència pel risc".

METODOLOGIA

Els investigadors han cercat evidències d'aquesta relació en enquestes, estudis experimentals i en personatges històrics reals.

D'una banda, s'han utilitzat dades de l'enquesta 'SOEP' de l'Institut Alemany d'Investigació Econòmica (DIW), una de les més antigues que es fan a Alemanya. En més del 95 per cent dels tests amb els quals es podria mesurar l'efecte de l'ordre de naixement no s'han identificat efectes significatius. En aquells casos que l'ordre del naixement podria resultar significatiu, el nombre de tests que podien recolzar a la tesi que els germans petits prenen més decisions arriscades "era similar" al nombre de tests que indicaven el contrari.

Per complementar això, els investigadors també es van basar en les dades de l'estudi 'Basel-Berlin Risk Study', un dels intents més exhaustius que s'han fet per mesurar la preferència pel risc, i que inclou entre altres mesures decisions en les quals es pot guanyar o perdre diners reals.

Els investigadors van comprovar que la gran majoria de les mesures de conducta recollides en l'estudi "no mostraven cap efecte creïble" de l'ordre de naixement en l'assumpció de riscos.

Finalment, també es va estudiar una mostra d'exploradors i revolucionaris destacats, dues eleccions de vida particularment arriscades, per comprovar quina posició ocupaven entre els seus germans. En aquest cas, diuen, "les conclusions apunten en la mateixa direcció: els germans petits no són més arriscats que els primogènits".