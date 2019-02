El fiscal manté la petició de 15 anys de presó per a l'acusat d'incendiar l'habitatge d'un conegut a Menorca

Publicado 19/2/2019 14:25:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha mantingut aquest dimarts la seva petició de 15 anys de presó per a l'acusat d'incendiar l'habitatge d'un conegut a Menorca després de discutir amb ell per una bicicleta, mentre que la defensa ha demanat l'absolució per considerar que no hi ha proves suficients per condemnar-lo.

En el torn d'última paraula en el judici celebrat en l'Audiència Provincial, l'acusat ha defensat que és innocent de l'incendi -si bé ha reconegut que va agredir la víctima- i, respecte a les proves contra ell, ha suggerit que tot pot ser "un muntatge" previst pels veïns.

((Hi haurà ampliació))