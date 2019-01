La Fiscalia avalà el rastreig de telèfons de periodistes perquè va considerar la mesura "no invasiva" i "proporcionada"

Publicado 15/1/2019 14:49:58 CET

Part de les diligències practicades per conèixer l'origen de les informacions periodístiques es basen en aquest rastreig telefònic

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia Anticorrupció va avalar les diligències policials per rastrejar les trucades i geolocalizaciones de periodistes que informen sobre el 'cas Cursach' perquè va considerar que es tractava d'una mesura "no invasiva" i "proporcionada".

Amb aquests arguments el fiscal Anticorrupció Juan Carrau va informar diverses vegades a favor de procedir a les diligències sol·licitades per la Policia Nacional, és a dir, a estudiar les trucades i posicionaments dels telèfons mòbils dels periodistes.

En particular, el fiscal va considerar que les mesures eren "proporcionades i ponderades per esbrinar la realitat sobre un possible delicte greu", una presumpta revelació de secrets.

La Policia va sol·licitar en diferents ocasions que es requerís a companyies telefòniques perquè lliuressin els llistats de trucades emeses i rebudes, geolocalitzacions i altres dades associades als telèfons mòbils personals dels periodistes Kiko Mestre, del 'Diari de Mallorca' i Blanca Pou, d'Europa Press, així com del telèfon fix instal·lat a les oficines de l'agència.

A cada instància es demanaven dades corresponents a diferents mesos i, en el cas de Pou, en un ofici es va arribar a sol·licitar que es requerís el seu llistat de trucades des de gener de 2016.

A més, també van sol·licitar el registre les trucades i posicionaments del mòbil d'una periodista d'EFE i del telèfon de les oficines de l'agència. Aquest registre abastava un any.

Segons es desprèn de les actuacions recollides en el sumari d'aquesta peça, aquest rastreig dels telèfons va servir com a base per a diligències posteriors amb l'objectiu de determinar les fonts d'informacions periodístiques.

El passat 11 de desembre, tres policies i una secretària judicial es van presentar en la seu d'Europa Press de Balears amb una ordre judicial. Aquell matí també van requisar el mòbil al periodista de 'Diari de Mallorca' José Francisco Mestre, en aquest cas en els Jutjats. Tant els redactors com els mitjans de comunicació afectats van presentar una querella per prevaricació contra el jutge instructor, Miguel Florit, que va ser admesa a tràmit.