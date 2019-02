Fiscalia demana 11 anys de presó a un home per provocar un incendi a un habitatge, que es va estendre a tot l'edifici

Publicado 16/2/2019 14:21:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà des d'aquest dilluns a un home acusat de provocar un incendi en un habitatge de Sant Antoni de Portmany, que es va estendre a tot l'edifici. Per aquests fets, la Fiscalia demana una condemna d'11 anys de presó per un presumpte delicte d'incendi amb perill per a la vida de les persones, així com una indemnització de més de 25.000 euros pels danys i el cost de l'extinció.

L'acusat és un home de 60 anys amb antecedents per altres delictes. Els fets van ocórrer sobre les 10.40 hores del 25 de juliol de 2016, en l'habitatge que compartia amb una altra persona.

L'escrit d'acusació del fiscal sosté que l'home, aprofitant que estava tot sol en el pis, deliberadament va abocar un pot d'acetona sobre el matalàs d'un llit, li va calar foc i després va fugir del lloc.

La Fiscalia relata que d'aquesta manera l'acusat va deixar "que les flames s'estenguessin per tot l'habitatge", malgrat ser "plenament conscient de l'alta probabilitat que a aquestes hores hi hagués veïns en els restants habitatges de l'immoble".

Les flames i el fum es van propagar ràpidament i van arribar a altres apartaments. Els veïns van haver d'escapar i alguns van necessitar ser auxiliats pels Bombers. Com a conseqüència de l'incendi, una inquilina va perdre totes les seves pertinences domèstiques.

A més, el Consell d'Eivissa reclama una quantitat de 4.258 euros per les despeses de les tasques d'extinció practicades pels Bombers.