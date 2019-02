Forta diu que el finançament en mitjans públics autonòmics espanyols ha baixat un 47% en set anys

Publicado 13/2/2019 18:58:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (Forta) ha informat que el finançament en mitjans públics autonòmics espanyols ha baixat en un 47 per cent en set anys, des de 2011 fins el 2018, encara que ha apuntat que "han sabut adaptar-se a l'entorn econòmic restrictiu sense perdre la qualitat".

Així ho han defensat aquest dimecres el president de Forta i director general d'IB3, Andreu Manresa, i el secretari general de Forta, Enrique Laucirica, qui han presentat els partits polítics de Balears el II Estudi 'Panorama actual i tendències de la radiotelevisió pública a Europa'.

A més, s'ha detallat que, en aquest sentit, "amb la consegüent disminució pressupostària, els mitjans públics autonòmics han reduït els costos millorant la seva eficiència i continuant amb la seva marcada vocació de servei d'utilitat públic".

Si es compara amb Alemanya i Bèlgica, que tenen "models de radiotelevisió de proximitat semblants a l'espanyol", en el mateix període "no només no es van disminuir sinó que van augmentar un 6 i un 8 per cent, respectivament", unes xifres que determinen que l'Estat està "cada vegada més lluny d'Europa".

En termes més concrets, en el conjunt dels mitjans audiovisuals públics de l'Estat, es va baixar d'un cost de 60 euros per habitant, molt prop de la mitjana europea l'any 2010, a menys de 44 euros el 2016, un terç menys que la mitjana a Europa.

Pel que fa a les tendències del sector, s'ha apuntat a "la necessària recuperació" del periodisme d'investigació i servei públic per compensar l'acceleració de les xarxes socials, així com la verificació i el rigor contra les notícies falses.

Així mateix, també s'ha revelat que els mitjans públics de l'Estat "representen la diversitat cultural del territori nacional, integrant els diferents matisos culturals propis de pluralitat que té Espanya".

En l'estudi també han col·laborat les Universitats de València, Màlaga, Castella-la Manxa, Barcelona, Madrid, Vigo, Carlos III de Madrid i la Corunya.