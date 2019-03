El fòrum de debat sobre finançament d'indústries culturals 'Think up Culture! Mallorca' comença aquest dijous a Palma

THINK UP CULTURE! MALLORCA

14/3/2019

PALMA DE MALLORCA

La cinquena edició del fòrum de debat i coneixement sobre el finançament d'indústries culturals i creatives 'Think up Culture! Mallorca' comença aquest dijous a Palma, concretament al casal cultural de Can Balaguer, i comptarà amb la participació dels ponents Daria Tataj i Roberto Gómez, entre uns altres.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, durant dues jornades s'aprofundirà en com cohesionar nous ecosistemes d'innovació relacionats amb la cultura i la creació. En l'edició d'enguany, el fòrum compta amb la participació d'especialistes que actuaran com a conductors de les activitats que s'han programat.

En concret, aquest dijous dia 14, l'experta en xarxes d'innovació Daria Tataj participarà en una ponència per analitzar el potencial transformador de les indústries i "la necessitat d'abordar el conjunt de l'illa com una sola entitat i realitat", segons l'organització.

D'altra banda, el divendres 15, Roberto Gómez de la Iglesia, de la plataforma 'Connexions improbables', realitzarà una interpretació i mapatge del sistema cultural i creatiu de Mallorca a través de la metodologia de 'Kultursistema', una eina desenvolupada per l'associació basca Karraskan.

També estan programades una taula d'entitats locals i una de finançament protagonitzat pels autors de l'estudi 'Benchmarking' sobre vies de finançament cultural, Berta Mariño i Sergio Lago.

Think up Culture! col·labora amb Casa Planas a Pink Riot Fest, un Micro Festival d'investigació, acció i participació sobre gènere per abordar reflexions contemporànies i utilitzar la creació com a eina transversal de canvi social. Serà el dia 14 de març a les 18.30 hores a casa Planas.

L'edició d'aquest any comptarà amb activitats a Menorca, Palma, Eivissa, Barcelona i Izmir (Turquia).