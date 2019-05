Gairebé el 70% dels balears estan acord amb la implantació de l'Impost de Turisme Sostenible, segons l'Aetib

Publicado 16/5/2019 12:28:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes (Aetib) ha publicat aquest dijous la seva enquesta biennal sobre la satisfacció dels residents amb el turisme a Balears i en la qual revela que el 68,6 dels residents balears entrevistats "estan d'acord o molt d'acord" amb la implantació de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Segons han explicat des de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme en un comunicat, els resultats permeten conèixer l'opinió actual de la ciutadania balear amb una mostra de 1.950 persones entrevistades a la fi de 2018.

Tornant amb el ITS, Eivissa és l'illa amb el percentatge més alt d'enquestats a favor de l'impost (73,5 per cent), la segueixen Menorca i Formentera amb 69,2 per cent i 69,1 per cent, respectivament. Mallorca obté un 67,8 per cent de respostes a favor de l'impost.

L'enquesta també mostra que el 71,4 per cent d'aquests residents entrevistats han contestat que "estan satisfets o molt satisfets" amb el turisme a les Illes.

En aquesta línia, el percentatge de respostes favorables és més alt quan es pregunta sobre el turisme arribat a la primavera (81,1 per cent) o a la tardor (79,5 per cent), mentre que el més baix es dóna en relació amb el turisme d'estiu (60,3 per cent).

Quant al lloguer turístic, el 48,9 per cent dels enquestats "està d'acord o molt d'acord" amb el lloguer vacacional d'habitatges particulars, mentre que el 40,1 per cent "no està d'acord o està molt en desacord".

AUGMENTA LA SATISFACCIÓ RESPECTE A 2016

Respecte a 2016, tant la satisfacció general amb el turisme com la percepció que el turisme ajuda a millorar o mantenir la qualitat de vida han pujat un 11 i un 9 per cent, respectivament.

Així mateix, els residents enquestats a favor de l'impost de turisme sostenible aplicat a Balears han augmentat lleugerament d'un 64,6 per cent a un 68,6 per cent en 2018.