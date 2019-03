Galmés assegura que construir la residència Ciutat Jardí serà "un dels primers projectes" si presideix el Consell

Publicado 12/3/2019 11:23:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS)

El candidat del PP a presidir el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat aquest dilluns que la construcció la residència Ciutat Jardí "serà un dels primers projectes" si arriba a encapçalar la institució insular, referint-se així a la possibilitat de construir-la en el solar situat al carrer Nadal Batle.

En una entrevista a Canal 4 recollida pel PP en un comunicat, ha retret a l'actual president del Consell, Miquel Ensenyat, i a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "no hagin mogut ni una sola pedra" i ha afegit que, "amb més de mil persones esperant plaça, el Pacte no ha estat capaç ni de fer la residència".

Galmés ha considerat que "ni Ensenyat ni Armengol resolen els problemes de la gent, al contrari, en creen més", i ha criticat "la poca sensibilitat dels partits d'esquerra", ja que, segons justifica, "amb 200 milions d'euros més que la passada legislatura en el Consell, no hagin fet una altra cosa que no sigui col·locat la seva gent com a càrrecs de confiança".

El candidat a la presidència del Consell ha considerat "els de el Pacte prometen i prometen però, en realitat, només es queden en això, en una gestió propagandística, només paraules, no fets" i, per això, s'ha compromès a "acabar amb les polítiques fictícies, la nostra paraula és el nostre compromís, fem el que diem".