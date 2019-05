El GOB denuncia davant el Consell i el Seprona obres presumptament il·legals a l'Hotel Corso de Portocolom

Publicado 23/5/2019 12:58:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El grup ecologista GOB ha presentat una denúncia davant el Departament de Territori del Consell de Mallorca i el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil per obres presumptament il·legals a l'Hotel Corso de Portocolom (Felanitx, Mallorca).

En una nota de premsa difosa aquest dijous, el GOB ha afirmat que aquestes obres s'estan "realitzant sense llicència i sense autorització".

Aquestes autoritzacions correspondrien a l'Ajuntament de Felanitx i a la Direcció general de Recursos Hídrics del Govern, però segons el GOB, s'han dirigit a ambdues institucions "en reiterades ocasions" i no s'ha precintat l'obra en execució.

L'entitat ha indicat que l'Ajuntament va emetre ordres de paralització de l'obra per mancar dels permisos pertinents, però "la promotora i la constructora no han cessat en cap moment les obres a les zones paralitzades, actuant amb total impunitat davant les ordres rebudes per part de l'Ajuntament".

A més, pel GOB, la falta de l'informe preceptiu de Recursos Hídrics "és més que evident" arran de la informació publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat (BOIB).

El GOB ha recordat que l'Hotel Corso està construït a la llera d'un torrent i considera que les obres, dins de domini públic hidràulic, "haurien d'estar directament prohibides". La plataforma ha assegurat que hi ha "indicis d'incompliment de la Llei d'Aigües" i el Reglament de Domini Públic Hidràulic", i també que l'hotel "té 18 apartaments/habitacions il·legals dins del mateix torrent".

Per tot això, el GOB ha presentat un escrit davant la Guàrdia Civil perquè obri una investigació sobre un possible delicte ambiental; i un altre al Consell perquè, en l'àmbit de les seves competències, actuï fent complir la normativa, es paralitzin "de forma immediata" aquestes obres, i s'ordeni la demolició del complex i la restauració del domini públic.