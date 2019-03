El Govern autoritza els convenis dels programes d'inserció laboral de la renda mínima

Publicado 22/3/2019 14:25:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres la signatura de tres convenis amb els Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Formentera per a dur a terme els programes d'inserció laboral de la Renda Mínima d'inserció per a l'any 2019, dirigits a persones en risc d'exclusió. El Govern aportarà un total de 463.333 euros que es reparteixen entre les diferents Illes.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. La signatura, que per part del Govern realitza el Servei d'Ocupació (SOIB), suposa la renovació de les convocatòries de l'any anterior.

L'objectiu d'aquests acords és desenvolupar processos d'acompanyament a l'ocupació mitjançant ajuda individual, personalitzada i integral, per a promoure la incorporació dels beneficiaris al mercat de treball ordinari de manera regular i en condicions de qualitat.

Els convenis inclouen partides pressupostàries aportades per les entitats signants, per a garantir el seu desenvolupament i execució. D'aquesta manera, el Govern aportarà 333.333 euros per a desenvolupar el programa d'inserció laboral de la Renda Mínima a Mallorca, mentre que el Consell Insular participa amb 83.333 euros.

En el cas de Menorca, el Govern ha pressupostat 100.000 euros i la institució insular, 25.000. A Formentera, el conveni estableix un pressupost de 30.000 euros per part del Govern, mentre que el Consell Insular de l'illa contribuirà amb 10.000 euros.