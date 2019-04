El Govern cedeix la gestió de l'aparcament públic del Parc Natural d'Es Trenc a l'Ajuntament de Campos

Publicado 25/4/2019 13:32:47 CET

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca cedirà la gestió de l'aparcament públic Sa Barralina I del Parc Natural d'És Trenc a l'Ajuntament de Campos després d'haver tancat el conveni de col·laboració.

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que en el conveni es contemplen certes condicions com, per exemple, que l'Ajuntament no pugui modificar el nombre de places i que s'hagi de garantir la presència i maniobra gratuïta del transport públic.

El Consistori habilitarà per als vianants el camí existent que transcorre des de l'aparcament al nucli de Ses Covetes i eliminarà la zona blava (O.R.A.) existent.

A més, s'encarregarà de recollir i gestionar els residus generats al llarg de la platja compresa dins del Parc Natural en el terme municipal de Campos, a la zona de l'aparcament i al camí esmentat.

Amb tot, l'Ajuntament presentarà la Comissió de Seguiment, anualment o amb la periodicitat que aquesta determini, les iniciatives i els projectes dins de l'àmbit del Parc Natural relatius a la seva gestió i conservació, mobilitat sostenible, millora dels accessos, vigilància, educació i sensibilització ambiental i qualsevol un altre que es determini en el si de la Comissió.

El conveni té una durada de quatre anys i entrarà en vigor, previsiblement, a partir del dia 30 d'abril, que és quan està previst que el ple de l'Ajuntament ho aprovi.

Finalment, han estipulat que els beneficis que es puguin generar de la gestió de l'aparcament han de revertir de forma finalista en la gestió i conservació de l'espai natural protegit d'Es Trenc-Salobrar de Campos.