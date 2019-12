El Govern expressa el seu condol per la mort de Bartomeu Melià Lliteras, Premi Ramon Llull 2002

Publicado 10/12/2019 11:16:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, al costat de la resta de membres de l'Executiu balear, ha expressat aquest dimarts el seu condol per la mort de Bartomeu Melià Lliteras, guardonat amb el Premi Ramon Llull l'any 2002 en reconeixement a la seva trajectòria.

Nascut el 1932 a Porreres, Bartomeu Melià Lliteras va ser antropòleg i es va llicenciar en Filosofia i Teologia. Doctor en Ciències Religioses per la Universitat d'Estrasburg, des de 1954 va residir al Paraguai i al Brasil, on va exercir com a professor.

La seva dilatada obra d'anàlisi el van convertir en un balear "amb projecció universal, i al mateix temps, en un referent del compromís en defensa de les cultures indígenes en un temps de globalització".