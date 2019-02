El Govern inverteix 3,8 milions en reutilització d'aigües per ús agrícola de 679 regants

Publicado 26/2/2019 16:42:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha destinat aquesta legislatura 3,8 milions d'euros a la reutilització d'aigües depurades per a ús agrícola en prop de 500 hectàrees que corresponen a 679 regants.

Així ho ha indicat aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Vicenç Vidal, durant una visita a la bassa de reg d'Algaida-Montuïri, els obris del qual es van iniciar l'any passat amb una inversió de 799.273 euros.

Segons ha informat el Govern, la bassa entrarà en funcionament abans del proper estiu i donarà servei a 19 regants amb una superfície de reg de 17 hectàrees.

Així mateix, la Conselleria ha assenyalat que ja s'ha iniciat l'obra d'ampliació de la bassa de reg d'Inca, amb un pressupost de 456.740 euros, que beneficiarà a set regants amb una superfície de reg de 175 hectàrees abans que acabi l'any 2019.

Vidal també ha recordat que l'impost del turisme sostenible finança amb 2 milions d'euros una altra actuació d'aquest tipus: la primera fase de la bassa de reg de Porreres, que consistirà en la construcció de la infraestructura i la connexió a la depuradora. Les obres tenen un període d'execució de nou mesos i en una segona fase proporcionarà aigua a 156 regante amb una superfície de reg de 200 hectàrees.

D'altra banda, es preveu que la reparació de les infraestructures de reg afectades per els inundacions del Llevant de Mallorca, el passat mes d'octubre, en la bassa de reg d'Artà-Capdepera, amb 201.000 euros de pressupost, estigui acabada el mes de juliol. Afavorirà 251 regants, mentre que la reparació del transformador de la bassa d'Artà, per 21.000 euros, està pendent del subministrament elèctric per donar servei a 177 regante amb una superfície de reg de 142 hectàrees.

La Conselleria també ha recordat que la bassa de Formentera es va posar en funcionament al novembre de l'any passat amb una capacitat de 88.000 metres cúbics , que permet regar 114 hectàrees i donar servei a 69 regants de l'illa a través de 24 quilòmetres de sistema de reg.

Actualment la Comunitat Autònoma disposa de 13 basses de reg, als quals se sumessin les esmentades anteriorment entre aquest any i en 2021.

L'alcalde de Montuïri, Joan Verger, l'alcaldessa d'Algaida, Maria Antònia Mulet, i el director general d'Agricultura i Ramaderia, Mateu Ginard, han acompanyat al conseller Vidal en aquesta visita.