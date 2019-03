El Govern no es dóna per "satisfet" amb la redistribució de riquesa perquè "queda molt per treballar"

Publicado 26/3/2019 12:52:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha declarat aquest dimarts que el Govern no es dóna per "satisfet" amb la redistribució de la riquesa durant aquesta legislatura perquè "queda molt per treballar".

Així s'ha expressat Negueruela en resposta a una pregunta de la diputada del PP Margalida Prohens, durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament. Negueruela ha avisat que encara queden "desigualtats salarials" i "precarietat", i ha insistit que treballen en "generar instruments" per poder combatre-ho.

El conseller ha defensat que amb la seva política econòmica han crescut un 14 per cent del Producte Interior Brut (PIB), "el major creixement des de l'entrada de l'euro", i que han generat 70.000 llocs de treball. Per això, ha dit que els resultats "marquen" que el Govern està "encertant".

Per la seva banda, la portaveu adjunta del PP ha avisat el conseller que "per repartir riquesa abans l'han de crear" i li ha advertit que "l'economia balear perd velocitat i frena el seu creixement".

"Creix la desigualtat a Balears per la ineficàcia de les polítiques públiques", ha conclòs Prohens, que ha desitjat "molta sort a l'oposició" al PSIB.

A l'inici de la seva rèplica, la diputada del PP ha ironitzat dient que al conseller "el mètode Negueruela no li ha servit per arribar al Congrés dels Diputats", al que el conseller ha contestat també amb sarcasme, fent una al·lusió a l'arribada de Prohens a les llistes del PP per al Congrés i "lo bé que ho ha fet el senyor Company". A més, Negueruela s'ha preguntat "què farà" Prohens a Madrid.