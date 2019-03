El Govern plantejarà a la Comissió Europea establir ajudes al transport a Balears per compensar la insularitat

Publicado 15/3/2019 13:48:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern plantejarà a la Comissió Europea que autoritzi a l'Estat a establir ajudes al transport de mercaderies de Balears per compensar els sobrecostos de la insularitat i sol·licitarà, amb el suport del Ministeri de Foment, una revisió de la normativa europea per "tenir en compte la particularitat" dels territoris insulars.

Així ha informat la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat aquest divendres a través d'un comunicat en el qual han detallat que el sobrecost en el transport de mercaderies "ve marcat més per la discontinuïtat territorial que per la distància", per la qual cosa les Balears "necessiten les mateixes compensacions" que una regió ultraperifèrica.

La cartera dirigida per Marc Pons ha recordat que la normativa europea prohibeix les ajudes a les empreses per no distorsionar la lliure competència encara que ha ressaltat que les normatives estableix a través de la directiva de minimis excepcions que els estats puguin atorgar ajudes en aquells casos en què s'entén que no alteren el lliure mercat i la competència, encara que amb un màxim de 200.000 euros trienals per empresa.

REUNIÓ EL 20 DE MARÇ

A més, el Govern ha avançat que el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, al costat de representants del sector empresarial de Balears i amb la secretària general de Transport del Ministeri de Foment, María José Rallo, es reuniran el 20 de març amb el director general en funcions de Competència de la Comissió Europea, Karl Soukup.

A la trobada, el Govern, els empresaris i l'Estat plantejaran de forma conjunta la "necessitat" d'autoritzar un sistema d'ajudes al transport de mercaderies "no subjecte a la regla de minimis", perquè no es limitin les ajudes a les regions insulars com a Balears.

En aquest sentit, la Conselleria ha explicat que Pons i Rallo han mantingut aquest dijous una reunió per tancar "el nivell institucional" de participació, així com la presència del sector empresarial en la reunió amb Soukup.

Finalment, han aclarit que l'objectiu del Govern és "poder garantir fins els 400.000 euros anuals per empresa" i ha apuntat que l'ajuda cobreix el 60 per cent de les despeses de transport per a la importació de matèries primeres i del 65 per cent per a l'exportació de productes acabats.

L'ajuda superaria el límit dels 200.000 euros per tres anys derivat de la regla de minimis, que segons ha subratllat el Govern, és el "màxim" que es pot rebre actualment.