El Govern posarà al servei dels municipis 1,4 milions per adaptar-se a exigències de la Llei de residus

Publicado 29/3/2019 13:40:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a destinar 1.405.000 euros a la convocatòria de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus de Balears per als anys 2019 i 2020.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, l'objectiu d'aquesta convocatòria és, en primer lloc, millorar les instal·lacions de gestió de residus (centres de reciclatge) de les entitats locals i adequar-les a la recentment aprovada Llei de residus i sòls contaminats.

D'aquesta forma, es propicia que els centres de reciclatge siguin més segurs mediambientalment. Es finançarà, per exemple, l'establiment de sistemes segurs de recollida i emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos.

A més, per poder apropar la gestió de residus al ciutadà es proposa finançar centres de reciclatge mòbils. D'altra banda, es pretén incrementar el percentatge de la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'origen domèstic.

Es vol cercar així el compliment de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell que estableix que, abans de 2020, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus de materials com, almenys, el paper, els metalls, el plàstic i el vidre domèstics ha d'arribar, com a mínim, al 50 per cent del pes global. Actualment, a les Balears, aquest percentatge se situa entorn del 20 per cent.

Finalment, la convocatòria també preveu finançar accions de comunicació, informació i sensibilització ciutadana en matèria de residus per contribuir al desenvolupament sostenible i l'ús eficient dels recursos.