El Govern preveu que l'adjudicació de la prova pilot per a la recuperació d'aqüífers estigui a principis de 2020

Publicado 8/10/2019 13:57:11 CET

MENORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir Gual, ha assenyalat aquest dimarts que la licitació i adjudicació de la prova pilot de reutilització d'aigua regenerada per a la recuperació d'aqüífers sobreexplotats a Menorca, en el terme municipal de Sant Lluís, estaran llestes durant el primer trimestre de 2020.

Mir ha respost d'aquesta manera durant el ple del Parlament a la pregunta formulada pel diputat de Ciudadanos (Cs), Jesús Méndez, qui s'ha interessat per l'estat de contractació d'aquesta instal·lació.

El conseller ha recordat que es tracta d'un projecte de l'Impost de Turisme Sostenible que va sortir a licitació al febrer d'aquest any en quatre lots, dos dels quals van quedar deserts.

Cal recordar que la prova consisteix en la instal·lació d'una planta pilot de tractament avançat i infiltració d'aigües regenerades per estudiar la infiltració com a possible mesura de recàrrega d'aqüífers.

El contracte es divideix en quatre lots i té una durada de 20 mesos. S'instal·larà una planta d'osmosis inversa amb capacitat de tractament para entre 100 i 200 metres cúbics al dia i es faran dos pous d'infiltració i un mínim d'11 piezòmetres de control a diferents distàncies.

Es preveu la dotació amb equipament de control en totes les instal·lacions i la realització d'un estudi d'alternatives d'operació de la recàrrega per garantir la preservació de l'aqüífer abans de la prova pilot.

La prova d'infiltració tindrà una durada d'un any. Com a resultat de la prova es comptarà amb un model per avaluar els efectes de la infiltració sobre els nivells piezomètrics i la qualitat de l'aigua subterrània a mitjà i llarg termini, la simulació de diferents escenaris i la valoració dels seus costos.

S'ha escollit la depuradora de Sant Lluís per la qualitat de l'aigua depurada de la planta, tant per l'absència d'activitat industrial potencialment contaminant de la zona, com pels diferents graus de tractament disponibles en la mateixa instal·lació.