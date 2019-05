El Govern rep 68 denúncies per xàrter nàutic il·legal des de gener de 2019

Publicado 17/5/2019 17:23:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha rebut, en el que va d'any, un total de 68 denúncies per xàrter nàutic il·legal a Balears, on l'any passat es van obrir 25 expedients sancionadors per irregularitats en el lloguer d'embarcacions d'esbarjo.

Així ho ha explicat el conseller de Territori, Marc Pons, en declaracions als mitjans després de reunir-se amb representants del sector nàutic per valorar l'aplicació del decret que regula l'activitat del xàrter nàutic -encaminat a combatre l'intrusisme- i preparar la temporada.

El conseller ha destacat que en els últims sis anys la inscripció d'embarcacions ha augmentat al voltant d'un 90 per cent, fins a les 2.860 a 2018. A partir d'aquest any les declaracions responsables tenen una vigència de dos anys, per la qual cosa les xifres de 2019 seran inferiors a les d'anys anteriors -fins al 7 de maig, hi ha inscrits 375 expedients-.

Segons el conseller, la reducció de l'intrusisme des de l'aprovació del decret rondaria el 20 per cent. Pons ha ressaltat que amb aquesta normativa "hi ha gent que ja no té la temptació d'entrar al mercat de manera il·legal", si bé ha aclarit que la seva intenció no és "carregar de normativa" el sector sinó que hi hagi poques normes "bàsiques" i "que siguin molt clares".

A més, Pons ha augurat que el volum de sancions serà més gran gràcies a dedicar recursos humans específics a la tramitació de les denúncies.

REDUCCIÓ DEL 'XÀRTER PIRATA'

Per la seva banda, el representant de la comissió de xàrter de la patronal d'empreses nàutiques de Balears (Apeam), José María Jiménez, ha indicat que el "xàrter pirata" s'està reduint si bé segueix havent-hi un "nombre important" d'embarcacions il·legals.

En particular, ha explicat que a Mallorca el percentatge d'embarcacions il·legals ha passat de prop del 40 per cent a un 20-25 per cent. La patronal xifra en aproximadament 280 el nombre d'embarcacions il·legals a Mallorca i espera que vagi baixant.

Quan des de la patronal detecten embarcacions no autoritzades que es dediquin a aquesta activitat, ho comuniquen a la Guàrdia Civil. Per a Jiménez, aquest any hi ha més sancions "perquè s'han posat més mitjans".

Pel que fa a les previsions, Jiménez ha explicat que abril i maig han estat "fluixos" -ha atribuït això a la falta de vols cap a l'arxipèlag, entre altres causes- però esperen una mica més d'un 3 per cent d'increment per als propers mesos, si bé quan les tarifes són més cares sol haver-hi més demanda.

En la reunió d'aquest divendres també ha participat el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis.