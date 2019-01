El Govern rep 81 sol·licituds per rehabilitar habitatge per a lloguer social, però part dels propietaris renuncia

Publicado 29/1/2019 10:12:31 CET

El conseller explica que s'estan "replantejant" aquesta línia per millorar-la

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha rebut 81 sol·licituds per al programa de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) de rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-la a lloguer social, però part dels propietaris posteriorment ha renunciat i finalment han quedat "molt pocs" habitatges beneficiaris.

Així ho ha indicat el conseller Marc Pons en resposta a una pregunta de la diputada de Podem, Marta Maicas, durant el ple del Parlament, on ha manifestat que s'estan "replantejant" aquesta línia per veure "com es pot ajustar" i "millorar".