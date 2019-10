El Govern vol instaurar el 'sacrifici zero' de mascotes abandonades a Balears

Publicado 4/10/2019 16:08:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha encarregat a la Conselleria de Presidència la preparació d'una iniciativa legislativa per instaurar el 'sacrifici zero' d'animals de companyia abandonades i fomentar l'adopció.

Així ho ha anunciat la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on s'ha elaborat una declaració institucional de compromís amb la defensa dels animals amb motiu del Dia Mundial dels Animals aquest divendres.

L'objectiu de la iniciativa legislativa que el Govern vol impulsar és disposar d'un marc legal que faciliti l'adopció dels animals abandonats que es trobin als centres de recollida, i fins i tot el seu acolliment temporal.

Aquesta normativa recollirà la prohibició de sacrifici d'animals de companyia abandonats, excepte en els casos mèdics prescrits per un facultatiu veterinari.

Des del Govern han assenyalat que la llei de protecció dels animals "no ha aconseguit detenir l'abandonament de centenars d'animals de companyia cada any ni el maltractament, que sembla que necessiten una regulació específica". Així mateix, consideren que aquesta norma "ha quedat desfasada en qüestions com la permissivitat de les mutilacions de caràcter estètic".

Per això, consideren que "cal fer un pas més en la millora del benestar i la protecció dels animals de companyia" i que "és obligat donar resposta a aquesta xacra i fomentar l'adopció".