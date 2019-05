Grimaldi ha de presentar un pla perquè el 'Grande Europa' abandoni Palma les properes setmanes

Publicado 16/5/2019 14:53:15 CET

El vaixell no suposa "cap perill" però "per prudència" es manté una barrera a la seva al voltant

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La naviliera Grimaldi ha de presentar un pla perquè el 'Grande Europa' abandoni el port de Palma al llarg de les properes setmanes, una vegada avaluï l'estat del navili.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el director general de la Marina Mercant, Benito Núñez, que confia que Grimaldi doni una "primera versió" d'aquest pla aquesta tarda o el divendres. Per a això, els tècnics de l'armadora han d'avaluar els danys en els sistemes i estructura del 'Grande Europa'.

Detalladament, el director de Salvament Marítim a Balears, Miguel Chicón, ha explicat que en aquests moments s'està comprovant que no hi hagi cap conat de foc a bord, ja que "hi ha milers de metres lineals que han de revisar-se pam a pam". De moment, no s'ha detectat més foc en el buc.

Una vegada fet això, serà necessari ventilar la nau i engegar els sistemes per veure quins funcionen i quins no. Amb això, la naviliera haurà de presentar un pla que passarà per la supervisió i aprovació de l'autoritat marítima.

EL MÉS PROBABLE ÉS QUE LA CÀRREGA ES TRASLLADI A VALÈNCIA O SAGUNT

En aquest sentit, Núñez ha apuntat que és "aviat" per dir si el vaixell serà reparat a Palma. En principi la reparació completa no serà a la capital mallorquina, més enllà d'alguna petita intervenció necessària perquè el buc pugui partir.

Correspon a Grimaldi decidir què fer amb la càrrega del buc, 1.687 vehicles (automòbils, camionetes, excavadores), la gran majoria nous, i 49 contenidors que amb productes alimentaris. Segons Núñez, el més probable és que es traslladi a València o Sagunt.

Núñez ha precisat que la investigació de les causes del sinistre competeix a la Comissió d'Accidents Marítims italiana, i que les institucions espanyoles col·laboraran amb ells en tot el que sol·licitin.

EL VAIXELL NO SUPOSA "CAP PERILL"

Núñez ha assenyalat que el vaixell no suposa "cap perill" però "per prudència" es manté una barrera de contenció a la seva al voltant en el port de Palma. Amb tot, Chicón ha assegurat que "no es va a donar" cap abocament posat que "no hi ha cap tanc de combustible afectat".

Així mateix, el director de Salvament Marítim ha qualificat de "perfecta" l'actuació de la tripulació del 'Gran Europa'. Deu membres, entre ells el capità, es van quedar a bord "lluitant contra el foc i encara segueixen", ha assenyalat Chicón. Altres 15 van ser evacuats per petició del capità.

A més, els efectius de l'empresa holandesa contractada per Grimaldi, Cremen, van ser traslladats fins al buc des de Palma en helicòpter. Es tracta de bombers especialitzats en aquest tipus de focs.

Miguel Chicón ha indicat que combatre el foc a bord en una unitat com aquesta és "complex", perquè el vaixell compta amb "moltíssimes cobertes" (pisos). Per això, es va activar un sistema de contenció de CO2, que aïlla l'espai i impedeix la combustió al no entrar oxigen.

Per moure el vaixell, un rescatador de Salvament va haver d'accedir a través d'un orifici en la proa i col·locar un cap perquè el 'Marta Mata' pogués remolcar-lo. Les maniobres van ser molt lentes per la dificultat per governar aquest buc de grans dimensions: per la popa va haver de col·locar-se un altre remolc de Salvament Marítim per actuar com a timó.

La delegada del Govern central a Balears, Rosario Sánchez, ha mostrat davant els mitjans la seva satisfacció per que els protocols hagin "funcionat a la perfecció" i s'hagi pogut "resoldre aquesta situació sense cap pèrdua humana ni problema mediambiental". Sánchez ha expressat el seu agraïment als professionals dels diferents serveis d'emergències i institucions implicades per la seva tasca "per obtenir un resultat òptim".

El 'Grande Europa' es troba en aquests moments atracat en un moll comercial del port de Palma des de les 06.15 hores d'aquest dijous. Fins al lloc s'han desplaçat, a més del director general de la Marina Mercant, el director de Salvament Marítim i la delegada del Govern, la presidenta del Govern, Francina Armengol; la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera; i l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, per conèixer els detalls de la situació.