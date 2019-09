Hila dicta un ban municipal per demanar la implicació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic

Publicado 25/9/2019 14:10:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, José Hila, ha demanat aquest dimecres, mitjançant l'emissió d'un ban municipal, la col·laboració de la ciutadania per frenar el canvi climàtic, mitjançant accions responsables amb el medi ambient en les llars de Palma com reciclar, estalviar aigua, desplaçar-se en transport públic o reduir el consum d'energia.

Així s'ha expressat Hila en el document, en el qual també ha argumentat que les ciutats són "corresponsables" de la lluita contra el canvi climàtic, i que, perquè aquesta lluita sigui efectiva, és necessària la implicació de la societat civil, del teixit econòmic de Palma, a més de l'acció de la ciutadania.

L'alcalde ha recordat que Balears va aprovar la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica, per la qual cosa tant la Comunitat com l'Ajuntament disposen d'un ordenament jurídic "suficient per permetre un canvi de direcció de les inversions i de la despesa pública", per revertir aquest fenomen.

Així mateix, Hila ha llançat un missatge d'"advertiment" sobre les conseqüències que el canvi climàtic pot suposar, especialment, en una ciutat com Palma, situada en el litoral. Així, s'ha volgut "sumar a les veus que reclamen un canvi de rumb en les polítiques" per lluitar contra el canvi climàtic i ha reconegut que l'Ajuntament "té encara molts reptes pendents", en aquest sentit.